nei mari del pliocene visite guidate speciali

Tornano le giornate della Soprintendenza al Museo Gamps di Badia a Settimo. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Pistoia e Prato, ha organizzato l’appuntamento per domenica 19; per questo sono aperte le prenotazioni. La giornata di visita rientra nel piano di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, promosso dal ministero della Cultura. Il museo di Badia è al centro di numerosi progetti di valorizzazione e promozione alla pari di altri luoghi di interesse culturale del territorio. Dopo una breve introduzione sulla collezione mineralogica, la visita sarà incentrata sui reperti paleontologici che costituiscono una ricca testimonianza della vita nei mari del Pliocene (un periodo geologico compreso tra 5,3 e circa 2,6 milioni di anni fa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

