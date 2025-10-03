Ndour show | prima l’assist per Piccoli poi il gioiello da fuori area

Al neoarrivato Roberto Piccoli serviva la Conference League per sbloccarsi con la Fiorentina: suo il gol che apre le marcature e porta in vantaggio la Viola. A chiudere i conti ci pensa poi Ndour, che nel recupero trova un destro potente da fuori area e la spedisce all’incrocio dei pali. Tre punti preziosi per la squadra di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

