nbcuniversal e youtube tv mettono fine al conflitto

risoluzione del conflitto tra NBCUniversal e YouTube TV. Il confronto tra NBCUniversal e YouTube TV si è concluso con un nuovo accordo di distribuzione, garantendo così la continuità dell’accesso ai principali canali televisivi per gli utenti della piattaforma di streaming. Questa intesa, siglata il 2 ottobre 2025, rappresenta una soluzione definitiva alle tensioni che avevano rischiato di privare gli abbonati di contenuti fondamentali. importanza dei contratti di distribuzione nel settore televisivo. I contratti di distribuzione, noti anche come accordi di carriage, sono intese tra i fornitori di contenuti e le piattaforme che li diffondono. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

