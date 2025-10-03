Nazionele italiana la decisione di Gennaro Gattuso per i prossimi incontri

È arrivato poco fa l’ annuncio del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha diffuso la lista dei calciatori chiamati per i prossimi impegni della Nazionale. L’Italia si prepara a tornare in campo per dare seguito al cammino verso il Mondiale 2026, un percorso che ha già visto gli Azzurri muovere i primi passi positivi sotto la nuova guida tecnica. Ora il CT ha fissato un raduno a Coverciano, in programma lunedì 6 ottobre, per cominciare una settimana che si annuncia intensa e ricca di novità. Le sfide in calendario non sono di secondo piano e possono incidere in modo pesante sulla classifica del girone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it