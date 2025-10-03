Nazionali Milan Loftus-Cheek di nuovo convocato dall’Inghilterra | l’elenco completo

Pianetamilan.it | 3 ott 2025

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan classe 1996, è finito nell'elenco dei convocati del Commissario Tecnico Thomas Tuchel per le prossime partite dell'Inghilterra contro Galles e Lettonia, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionali Milan, Loftus-Cheek di nuovo convocato dall’Inghilterra: l’elenco completo

In questa notizia si parla di: nazionali - milan

nazionali milan loftus cheekTuchel chiama ancora Loftus-Cheek: il rossonero convocato dall'Inghilterra - Dopo essere tornato tra i convocati dell'Inghilterra nella prima pausa per le Nazionali di questa stagione, Ruben Loftus- Lo riporta milannews.it

nazionali milan loftus cheekLoftus-Cheek convocato dall'Inghilterra, ma del Milan è una seconda scelta - Tuchel ha chiamato l'ex Chelsea per le sfide contro Galles (amichevole) e Lettonia (qualificazione al Mondiale) Convocato, ancora una volta. Come scrive msn.com

