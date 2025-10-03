Nazionali Milan Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell’Italia | la lista

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, tra i convocati del Commissario Tecnico della nostra Nazionale, Gennaro Gattuso per le partite dell'Italia contro Estonia e Israele. Ecco l'elenco completo degli Azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nazionali Milan, Gabbia convocato da Gattuso per le partite dell'Italia: la lista

Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, tra i convocati del Commissario Tecnico della nostra Nazionale, Gennaro Gattuso per le partite dell'Italia contro Estonia e Israele.

nazionali milan gabbia convocatoNazionale, novità per Gattuso: Gabbia convocato? - della nazionale Gennaro Gattuso starebbe pensando a delle novità per le partite di ottobre. milannews.it scrive

