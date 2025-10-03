Nazionale la prima volta di Nicolussi Caviglia e Cambiaghi Le convocazioni di Gattuso
Le scelte del commissario tecnico per le sfide delle qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele. C'è anche il ritorno di Gabbia e Cristante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nazionale - prima
L’Enac conferma: non si mostra più il documento prima di un volo nazionale o europeo
Pio Esposito, prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso? Il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro: 3 nerazzurri sono i suoi punti fermi
Italia, c’è una Nazionale ai Mondiali: ed è la prima volta nella storia!
? Prima chiamata con la nazionale maggiore algerina per Mehdi Dorval. Il nome dell'esterno del Bari è presente nella lista dei convocati diramata dal CT Vladimir Petkovic in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Somalia e Uganda. - facebook.com Vai su Facebook
Nazionale, la prima volta di Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Le convocazioni di Gattuso - Le scelte del commissario tecnico per le sfide delle qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele. Da msn.com
Per la prima volta a Napoli la Settimana liturgica nazionale - Si terrà dal 25 al 28 agosto a Napoli la 75esima Settimana Liturgica Nazionale, manifestazione che per la prima volta approda in città e che assume quest'anno un carattere di assoluta eccezionalità. Lo riporta ansa.it