Nazionale i convocati di Gattuso | debutto per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia (sabato 11 ottobre 2025 in trasferta) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

nazionale convocati gattuso debuttoGattuso convoca 27 giocatori per Estonia e Israele: debutto per due giocatori - Dopo le due vittorie ottenute a settembre, gli Azzurri si preparano ad affrontare nuovamente ... Come scrive thesocialpost.it

Nazionale Italia, i convocati di Gattuso: arrivano due prime chiamate contro Estonia e Israele - Il ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 giocatori per le sfide contro Estonia e Israele: prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia. Si legge su newsmondo.it

