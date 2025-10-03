Nazionale Gattuso ne chiama tre del Napoli | l' elenco completo dei convocati

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Nazionale italiana con le sfide contro Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre i calciatori del Napoli che figurano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

