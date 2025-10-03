Nazionale 27 convocati da Gattuso per Estonia e Israele

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante. ROMA - Riprende la rincorsa della Nazionale al Mondiale. Gli Azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da commissario tecnico di Gennaro Gattu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nazionale 27 convocati da gattuso per estonia e israele

© Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, 27 convocati da Gattuso per Estonia e Israele

In questa notizia si parla di: nazionale - convocati

Cisterna Volley, tre giocatori convocati dalla Nazionale per le Universiadi 2025

Beach tennis, c'è un riccionese tra i convocati in Nazionale per partecipare ai prossimi Europei

Convocati Nazionale U16, prima volta di Pasqual: ci sono due talenti dell’Inter nella lista

nazionale 27 convocati gattusoI convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... fanpage.it scrive

nazionale 27 convocati gattusoConvocati Italia per Estonia e Israele: sono 27 i giocatori scelti da Gattuso! L’elenco completo - Convocati Italia per Estonia e Israele: ecco quali sono i 27 convocati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato l’ele ... Da sampnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale 27 Convocati Gattuso