Nayt pubblica il nuovo singolo Un uomo accompagnato dal video ufficiale

Un uomo è il nuovo brano con cui nayt ha deciso di tornare a condividere la propria musica. È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, Un uomo ( Columbia Records Sony Music Italy), il nuovo brano con cui nayt ha deciso di tornare a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una semplice domanda, “ com’è che si fa ad essere un uomo? “. È online anche il video del brano, diretto da Giulio Rosati (Creative Direction & Executive Production: deep culture; produzione: Borotalco.tv). Nayt, tra i cantautori più introspettivi della sua generazione, capace con la sua scrittura di dare voce a fragilità e inquietudini a cui spesso si fa fatica dare forma, in questo brano si ritrova a scavare ancora più in profondità utilizzando la sua arma più potente, le parole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Nayt pubblica il nuovo singolo Un uomo, accompagnato dal video ufficiale

In questa notizia si parla di: nayt - pubblica

Niky Savage pubblica il suo primo album Rapper, feat con Lazza, Rhove e Nayt

Cosa vuole dirci @nayt con questo nuovo video? Segui #endofacentury #nayt #musica #videooftheday #video #videoedits #reel #pop #live #tour #concert #rap Vai su Facebook

Gaia pubblica Nuda, il suo nuovo singolo/ “Ecco perché l’ho fatto uscire a fine estate” - Gaia pubblica il suo nuovo singolo dal titolo "Nuda" e svela perché ha scelto di farlo uscire a fine estate. Segnala ilsussidiario.net

Gaia pubblica il nuovo singolo Nuda: testo e significato - A marzo la cantante ha lanciato il nuovo album Rosa dei Venti, arrivato a quasi quattro anni di distanza dal precedente disco Alma. Secondo tg24.sky.it