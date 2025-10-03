Naufragio ad Ostuni ritrovato il corpo senza vita del 63enne Oronzo Epifani

È stato ritrovato il corpo senza vita del 63enne Oronzo Epifani disperso da ieri sera dopo il violento nubifragio che si abbattuto ad Ostuni nel nord brindisino. Le ricerche andavano avanti da oltre 12 ore. Ad individuare il corpo che è incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, è stato l’elicottero dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di recupero. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

naufragio ostuni ritrovato corpoNaufragio ad Ostuni, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Oronzo Epifani - È stato ritrovato il corpo senza vita del 63enne Oronzo Epifani disperso da ieri sera dopo il violento nubifragio che si abbattuto ad Ostuni nel nord ... Riporta msn.com

Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: trovato morto il 63enne disperso. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo» - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: l'uomo disperso è stato ritrovato morto, ... Scrive msn.com

