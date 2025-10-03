natura e gastronomia a capriano del colle un weekend di eventi

Il Monte Netto si presenta tra natura e prodotti enogastronomici: fino a domenica, a Capriano del Colle, torna la 46ª edizione della Festa dell’Uva. Ispirata alla ‘regina’ dei pendii collinari del Monte Netto, la kermesse promossa dalla Proloco comunale in collaborazione con produttori del consorzio e associazioni del territorio, è una vetrina per tutte le eccellenze del territorio, tra le colline dei Colli Longobardi e il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto. Ricchissimo il programma delle quattro giornate, tra storia, territorio e convivialità, per le strade di Capriano del Colle e dintorni (nella foto in basso un momento di una passata edizione). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

