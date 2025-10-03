Nati quattro cuccioli di fossa allo zoo di Napoli | è la prima volta che accade in Italia
Per la prima volta in Italia sono nati quattro cuccioli di fossa. La nascita è avvenuta allo zoo di Napoli. Questo predatore endemico del Madagascar, oggi considerato vulnerabile, è noto per la sua agilità, il legame coi lemuri e per essere uno degli antagonisti del film "Madagascar". 🔗 Leggi su Fanpage.it
