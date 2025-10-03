Natalya in difesa di Tiffany Stratton Jade Cargill e Nia Jax | Anche i migliori sbagliano
La WWE ha cercato di cancellare un grosso errore dal main event di SmackDown della scorsa settimana, ma i fan non l’hanno dimenticato. Ora è Natalya a intervenire in difesa delle sue colleghe, offrendo una risposta sincera alle critiche che hanno travolto il Triple Threat Match femminile. Durante l’episodio di SmackDown del 26 settembre a Orlando, Tiffany Stratton ha mantenuto il WWE Women’s Championship contro Jade Cargill e Nia Jax. Ma il match è degenerato in diretta su USA Network dopo una sequenza confusa: un Dropkick ritardato, un conteggio dell’arbitro poco chiaro e un pubblico che ha subito contestato il finale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: natalya - difesa
