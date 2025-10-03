Nascondevano airtag in auto e moto costose per rubarle sgominata banda - VIDEO

Gli inquirenti l'hanno chiamanda la “banda dell’airtag”: mettevano a segno furti di auto e moto di lusso seguendo i veicoli attraverso gps che nascondevano nel paraurti e nei retrovisori. I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno ricostruito la dinamica e sono risaliti agli autori di 22 furti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: nascondevano - airtag

Nascondevano airtag in auto e moto costose per rubarle, sgominata banda - VIDEO - Posizionavano gps nel paraurti e nei retrovisori per seguire i veicoli, i Carabinieri ricostruiscono almeno 22 furti tra Posillipo e diversi comuni dell'area metropolitana anche grazie al RIS , in 4 i ... Si legge su napolitoday.it

Apple AirTag: i ladri di auto ringraziano - Il dipartimento della polizia di York segnala che molti ladri di auto stanno approfittando di Apple Airtag per mettere a segno i propri colpi. Riporta punto-informatico.it