Operazione contro il traffico internazionale di eroina all’aeroporto di Malpensa. Quattro gli arresti che hanno bloccato il rifornimento delle reti di spaccio in Lombardia ed Emilia Romagna. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dal Punjab.Le indagini sono state avviate dopo a l’arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato in possesso di 12 chilogrammi lordi di eroina nascosta in un doppiofondo al momento dei suo arrivo allo scalo di Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Narcotraffico dal Pakistan. Sequestrati 13 chili di eroina scattano sette arresti