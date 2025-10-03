Napoli-Uudinese 1-1 | Punti salienti estesi | Serie A 2024 25
Rivivi le migliori azioni della partita tra Napoli e Udinese, che si è conclusa per 1-1 grazie ai gol di McTominay e . Guarda questo video su Youtube L'articolo Napoli-Uudinese 1-1 Punti salienti estesi Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: napoli - uudinese
Runjaic: "Udinese-Napoli, Sanchez c'è! Non facciamo come con la Juve..." Vai su Facebook
1? Fiorentina vs Napoli 2? Pisa vs Udinese Tuscany is the destination this weekend for our calcio weekender full of football, feasts and culture! - X Vai su X
CM STADIO, Napoli-Udinese 1-0: Hamsik esalta Higuain - Il Napoli supera di misura l’Udinese in una gara molto complicata. calciomercato.com scrive
Udinese-Napoli 1-0 GOL E HIGHLIGHTS - 1): Karnezis; Widmer, Danilo, Heurtaux, Piris; Allan, Guilherme, Badu; Bruno Fernandes (70' Thereau), Kone; Di Natale (82' Muriel). Si legge su calciomercato.com