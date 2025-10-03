Napoli-Sporting Lisbona | emessi 7 DASPO

Scontri prima di Napoli–Sporting Lisbona: sette tifosi colpiti da DASPO. Il Questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata da due a 6 anni, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti napoletani di età compresa tra i 17 e i 42 anni, che, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli – Sporting Lisbona di ieri 1° ottobre, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti nell’area compresa tra queste via Melisurgo e piazza Francese tra la tifoseria partenopea e quella ospite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

