Napoli. Quattro persone ai domiciliari: usavano GPS nascosti nei veicoli per seguire le vittime. I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di quattro persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata ai furti di auto e moto di lusso. Il provvedimento, firmato dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, riguarda anche una rapina commessa contro un proprietario che aveva scoperto il furto in corso. Il ruolo della Procura e le indagini scientifiche. L’indagine, coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura partenopea e condotta dalla stazione dei Carabinieri di Napoli Marianella, ha ricostruito 22 episodi di furto avvenuti tra Napoli e diversi comuni campani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, sgominata la “banda dell’AirTag”: 22 furti di auto di lusso ricostruiti