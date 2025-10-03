Napoli salta la conferenza di Conte | svelato il motivo

Spazionapoli.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore salentino, alla vigilia della partita al Maradona contro il Genoa, non terrà la conferenza stampa di presentazione: ecco il perchè. Dopo la sconfitta contro il Milan, gli azzurri hanno risposto nell’unico modo possibile: battendo lo Sporting Lisbona, in una gara molto importante per l’andamento nella nuova formula a campionato della Champions League. I campioni d’Italia, ora, si preparano per la sfida contro il Genoa, partita fondamentale per non perdere la testa della classifica (anche in vista del big match tra Juventus e Milan). Da segnalare, però, l’assenza della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della partita: il motivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli salta la conferenza di conte svelato il motivo

© Spazionapoli.it - Napoli, salta la conferenza di Conte: svelato il motivo

In questa notizia si parla di: napoli - salta

Gazzetta dello Sport: “Osimhen, tutto fermo: salta l’intesa con il Galatasaray. Napoli pretende garanzie”

Osimhen non dà il via libera: salta l’affare che aveva convinto il Napoli

Indiscrezione dalla Turchia: il Galatasaray interessato a un obiettivo del Napoli se salta Osimhen

napoli salta conferenza conteConte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà in conferenza stampa il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Da ilnapolista.it

napoli salta conferenza conteConte in conferenza: "De Bruyne? Non c'era nulla da farsi perdonare" - Al termine della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dello stadio Diego ... Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Salta Conferenza Conte