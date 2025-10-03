Napoli rubavano auto di lusso seguendole con airtag e GPS | ricostruiti 22 furti arrestate quattro persone

I carabinieri hanno eseguito un?ordinanza applicativa di misure cautelari domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. I quattro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Furti d'auto a Napoli: seguivano i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori, scoperti dai carabinieri, 4 arresti

