Napoli nuova partnership per il club | l’asso nella manica per lo staff di Conte
Il club azzurro ha annunciato un nuovo accordo aziendale mirato al benessere totale di tutti i tesserati e membri della società. In un mercato sempre più globalizzato e vincolato da accordi comuni, il Napoli è uno dei club più attivi in ambito di partnership e collaborazioni con imprese di qualsiasi settore e competenza. Il club Campione d’Italia vanta accordi vari e strategici: dall’alimentare al settore dei trasporti, passando per videogiochi e per cryptovalute. Ora, però, è iniziata una nuova collaborazione anche nel campo della salute. Napoli-Meafarma, al via la collaborazione: ruolo di primo piano in arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - nuova
Calciomercato Napoli, per il pagamento di Osimhen il Galatasaray propone una nuova alternativa?
Osimhen al Galatasaray, spunta l’annuncio ma il Napoli frena: la nuova offerta | CM.IT
Osimhen Galatasaray: altra offerta dei turchi al Napoli, c’è una novità che può indirizzare definitivamente la trattativa! Cifre e dettagli della nuova proposta
Comune di Napoli. . , '` Il Napoli Futsal presenta il suo progetto sportivo per la nuova stagione del campionato di Serie A di Calcio a 5, dopo la finale scudetto dell'anno scorso. Sar - facebook.com Vai su Facebook
All'improvviso una nuova Anthem Jacket versione Europa nelle tre colorazioni: azzurro, blu e bianco. E vabbè... - X Vai su X
Il Napoli annuncia una nuova partnership, Bianchini: "Collaboriamo con realtà d'eccellenza" - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, come suo costume, non bada soltanto alle vicende di campo e presta particolare attenzione a tutto ci à che attornia la società e lo spogliatoio. Segnala msn.com
Napoli, ecco la nuova giacca pre gara degli azzurri: presentata Anthem - La SSC Napoli e EA7, presentano la Giacca Anthem 2025/2026, ufficialmente disponibile nello store, per rendere omaggio, ancora, allo stile, l'eleganza e ... Secondo msn.com