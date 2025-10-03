Il club azzurro ha annunciato un nuovo accordo aziendale mirato al benessere totale di tutti i tesserati e membri della società. In un mercato sempre più globalizzato e vincolato da accordi comuni, il Napoli è uno dei club più attivi in ambito di partnership e collaborazioni con imprese di qualsiasi settore e competenza. Il club Campione d’Italia vanta accordi vari e strategici: dall’alimentare al settore dei trasporti, passando per videogiochi e per cryptovalute. Ora, però, è iniziata una nuova collaborazione anche nel campo della salute. Napoli-Meafarma, al via la collaborazione: ruolo di primo piano in arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nuova partnership per il club: l’asso nella manica per lo staff di Conte