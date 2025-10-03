Napoli nuova partnership per il club | l’asso nella manica per lo staff di Conte

Spazionapoli.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club  azzurro  ha annunciato un nuovo accordo aziendale mirato al benessere totale di tutti i tesserati e membri della società. In un mercato sempre più globalizzato e vincolato da accordi comuni, il Napoli è uno dei club più attivi in ambito di partnership e collaborazioni con imprese di qualsiasi settore e competenza. Il club Campione d’Italia vanta accordi vari e strategici: dall’alimentare al settore dei trasporti, passando per videogiochi e per cryptovalute. Ora, però, è iniziata una nuova collaborazione anche nel campo della salute. Napoli-Meafarma, al via la collaborazione: ruolo di primo piano in arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli nuova partnership per il club l8217asso nella manica per lo staff di conte

© Spazionapoli.it - Napoli, nuova partnership per il club: l’asso nella manica per lo staff di Conte

In questa notizia si parla di: napoli - nuova

Calciomercato Napoli, per il pagamento di Osimhen il Galatasaray propone una nuova alternativa?

Osimhen al Galatasaray, spunta l’annuncio ma il Napoli frena: la nuova offerta | CM.IT

Osimhen Galatasaray: altra offerta dei turchi al Napoli, c’è una novità che può indirizzare definitivamente la trattativa! Cifre e dettagli della nuova proposta

napoli nuova partnership clubIl Napoli annuncia una nuova partnership, Bianchini: "Collaboriamo con realtà d'eccellenza" - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, come suo costume, non bada soltanto alle vicende di campo e presta particolare attenzione a tutto ci à che attornia la società e lo spogliatoio. Segnala msn.com

napoli nuova partnership clubNapoli, ecco la nuova giacca pre gara degli azzurri: presentata Anthem - La SSC Napoli e EA7, presentano la Giacca Anthem 2025/2026, ufficialmente disponibile nello store, per rendere omaggio, ancora, allo stile, l'eleganza e ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Nuova Partnership Club