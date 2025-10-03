Napoli l’annuncio a sorpresa di Conte | Se li vedete non sono pazzo
La partita è finita, il Napoli ha appena battuto lo Sporting, ma per Antonio Conte c’è ancora qualcosa di importante da dire. Talmente importante da chiedere lui stesso ai giornalisti di restare, senza alcuna domanda, per un’appendice di conferenza stampa. Un monologo a sorpresa, non per celebrare la vittoria, ma per lanciare una profezia su due gioielli del vivaio azzurro: Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara. “Stanno crescendo in maniera esponenziale”. Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara Le parole del tecnico sono una vera e propria investitura. “Voglio spendere due parole su Ambrosino e Vergara”, esordisce Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
