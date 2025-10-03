Napoli in formato Premier Haaland scrive a De Bruyne | Dai da mangiare a Hojlund

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex compagno al City ha commentato il post social del danese: tra lui e Kevin c'è già complicità. In attesa del miglior McTominay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli in formato premier haaland scrive a de bruyne dai da mangiare a hojlund

© Gazzetta.it - Napoli in formato Premier, Haaland scrive a De Bruyne: "Dai da mangiare a Hojlund"

In questa notizia si parla di: napoli - formato

Calcio, Allegri batte il Napoli, il Milan è formato scudetto

napoli formato premier haalandNapoli e Hojlund, intervista a Ciccio Graziani: «Può diventare il nuovo Haaland» - Due gol per prendersi la scena, due gol per emozionare una città. Si legge su ilmattino.it

napoli formato premier haalandQuando Haaland fu ad un passo dal Napoli, il retroscena sul mancato acquisto - Il norvegese nel 2020 fu ad un passo dagli azzurri, ma poi scelse il Borussia Dortmund. Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Formato Premier Haaland