Napoli in 50mila per Gaza e la Palestina | tappa al porto e corteo nelle strade del centro
Circa 50mila persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla CGIL anche a Napoli, a sostegno della Palestina e contro la decisione di bloccare la spedizione umanitaria della Flottiglia nelle acque di Gaza. Il corteo, che ha visto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - 50mila
Donna ha 30mila euro di debiti con lo spacciatore, lui le chiede altri 50mila euro di interessi: 4 arresti a Napoli
Campania, al Lotto vincite per più di 50mila euro a Orta di Atella, San Giuseppe Vesuviano e Napoli
Protesi all’anca impiantata in maniera errata in una clinica di Napoli: paziente risarcita con 50mila euro
PIAZZE 300mila a Roma, 100 mila a Milano, 150mila a Bologna, 80mila a Napoli, 50mila a Genova, 20mila a Brescia, Catania Palermo, Livorno, 15 mila a Mestre. Cortei a Cesena, Prato, Lucca, Brescia, Padova, Cosenza, Perugia, Terni, Cagliari … #sciopero - X Vai su X
Il corteo Pro Pal è entrato nel porto di Napoli. Intanto la Cgil fa sapere che ci sono 50mila persone in strada. Video di: Emanuela Di Pinto #ilmattino #napoli #gaza #corteo #flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 50mila in corteo per la Palestina: “Blocchiamo tutto per Gaza” - “In Italia ci sono più di 100 cortei: vogliamo bloccare tutto per la Palestina”. Segnala pupia.tv
Napoli in piazza per Gaza: oltre 50mila al corteo, blocchi e tensioni in città - Dallo sciopero generale al porto occupato, la mobilitazione contro il blocco navale su Gaza e l’attacco alla Global Sumud Flotilla ... Riporta 2anews.it