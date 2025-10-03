Napoli in 50mila per Gaza e la Palestina | tappa al porto e corteo nelle strade del centro

Circa 50mila persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla CGIL anche a Napoli, a sostegno della Palestina e contro la decisione di bloccare la spedizione umanitaria della Flottiglia nelle acque di Gaza.   Il corteo, che ha visto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, 50mila in corteo per la Palestina: “Blocchiamo tutto per Gaza” - “In Italia ci sono più di 100 cortei: vogliamo bloccare tutto per la Palestina”. Segnala pupia.tv

napoli 50mila gaza palestinaNapoli in piazza per Gaza: oltre 50mila al corteo, blocchi e tensioni in città - Dallo sciopero generale al porto occupato, la mobilitazione contro il blocco navale su Gaza e l’attacco alla Global Sumud Flotilla ... Riporta 2anews.it

