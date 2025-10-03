Napoli in 20mila per Gaza e la Palestina | tappa al porto e corteo nelle strade del centro

Circa 20mila persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla CGIL anche a Napoli, a sostegno della Palestina e contro la decisione di bloccare la spedizione umanitaria della Flottiglia nelle acque di Gaza.   Il corteo, che ha visto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sciopero generale, a Napoli partito il corteo per la Palestina: circa 20mila in piazza

Sciopero generale, a Napoli partito il corteo per la Palestina: circa 20mila in piazza - Sono circa 20mila i manifestanti che stanno sfilando in corteo, per le strade di Napoli, in occasione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali

