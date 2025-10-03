Napoli il corteo devia ed entra nel porto

Si è diretto verso il porto di Napoli il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. I manifestanti hanno deviato il loro percorso da piazza Plebiscito per entrare da varco Immacolatella. Al grido di "Palestina libera" e "siamo tutti anti sionisti" il corteo si dirige verso il porto. Il. 🔗 Leggi su Today.it

