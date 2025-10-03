Napoli il corteo devia ed entra nel porto
Si è diretto verso il porto di Napoli il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. I manifestanti hanno deviato il loro percorso da piazza Plebiscito per entrare da varco Immacolatella. Al grido di "Palestina libera" e "siamo tutti anti sionisti" il corteo si dirige verso il porto.
A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”
Napoli, corteo per Mario Paciolla. I genitori: "Andremo avanti"
Paciolla, a Napoli un corteo a 5 anni dalla morte. I genitori: “Pronti a rivolgerci a tribunale Ue. Governo ci ignora”
È il giorno delle mobilitazioni in tutta la regione. A Napoli il corteo partirà da piazza Mancini per raggiungere piazza Plebiscito, con la partecipazione di sindacati, studenti e cittadini che hanno risposto all'appello "Bloccate tutto" dopo il blocco della Global Sum
"Dopo 2 anni di genocidio questo Governo non ha fatto niente e continua a inviare armi ad uno Stato che ha fatto più di 60.000 morti di cui 20.000 bambini". La voce di uno studente del corteo pro Pal in diretta da Napoli
Immigrati in corteo a Napoli - Un corteo di immigrati,disoccupati e precari che chiedono il reddito di cittadinanzasta attraversando il centro di Napoli.