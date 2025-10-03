Napoli Gutierrez | Un onore lavorare con Conte
Napoli, 3 ottobre 2025 – Per buona parte dell'estate il Napoli ha inseguito la coppia di terzini spagnoli per rinforzare e ringiovanire le proprie fasce: Juanlu Sanchez per la corsia destra e Miguel Gutierrez per quella mancina. Alla fine, per il primo caso, dopo un lungo tiro e molla l'accordo con il Siviglia non è mai stato trovato, mentre per il secondo la fumata è stata bianca con il Girona (anche affrontato dagli azzurri in un'amichevole). Il colpo, nel contesto di un mercato dai nomi roboanti e complici lo status in estate di infortunato del giocatore e il mancato acquisto del ben più noto e intrigante Juanlu, è stato leggermente in sordina, ma oggi Gutierrez sta cominciando davvero a prendersi il Napoli, come affermato ai microfoni di Radio Crc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
