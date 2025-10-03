Napoli Guitar Experience | tre giorni di musica arte e tradizione

È stato presentato al Caffè Gambrinus il progetto “Napoli Guitar Experience”, promosso dall’Associazione La Musica Ribelle ETS con il patrocinio del Comune di Napoli. L’iniziativa, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2025, rientra nella programmazione di Napoli Città della Musica e di Napoli 2500 e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it