Napoli Guitar Experience | tre giorni di musica arte e tradizione
È stato presentato al Caffè Gambrinus il progetto “Napoli Guitar Experience”, promosso dall’Associazione La Musica Ribelle ETS con il patrocinio del Comune di Napoli. L’iniziativa, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2025, rientra nella programmazione di Napoli Città della Musica e di Napoli 2500 e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - guitar
SAVE THE DATE! Vi aspettiamo mercoledì 2 ottobre alle ore 11:00 nella splendida cornice del Gran Caffè Gambrinus per la Conferenza Stampa ufficiale della Napoli Guitar Experience! Un’occasione imperdibile, un mix di arte, musica e cultura - facebook.com Vai su Facebook
Napoli Guitar Experience - Giovedì 2 ottobre alle ore 11:30, presso il Gran Caffè Gambrinus, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto- Si legge su napolivillage.com
