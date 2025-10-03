Napoli-Genoa l’iniziativa dei tifosi non lascia dubbi | accadrà al Maradona
Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18.00 al Maradona. Intanto, arrivano dettagli su ciò che accadrà allo stadio. Il Napoli è pronto a ripartire in campionato dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Il club azzurro ha già reagito in Champions League contro lo Sporting, ma ora servirà un trionfo anche in campionato. Al Maradona arriverà il Genoa di Patrick Vieira, ma intanto il dato più importante riguarda i tifosi. Napoli-Genoa, quasi sold out il Maradona: le ultimissime. Il prossimo avversario del Napoli sarà il Genoa di Patrick Vieira. Quest’ultimo, assieme ai suoi ragazzi proverà a conquistare punti importanti in trasferta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
#NapoliGenoa, parla Vieira: “Non sarà facile, ma vorremmo vincere a #Napoli facendo anche una buona prestazione” Il tecnico francese prova a trovare la chiave: “Per avere la meglio sul #Napoli devi avere voglia di lottare” - X Vai su X
NAPOLI GENOA PARTENZA PULLMAN – DOMENICA 5 OTTOBRE Telese Terme – ore 14:00 nei pressi della Stazione Ferroviaria Maddaloni – ore 14:30 nei pressi del Bar Del Monaco Raccomandiamo massima puntualità #NapoliGenoa #Ncvt # - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Vieira verso la sfida con il Napoli: “Momento difficile ma siamo uniti. I tifosi un esempio per noi” - Due soli punti in classifica, la trasferta di Napoli ormai alle porte. Segnala ilsecoloxix.it
Genoa, Vieira: vogliamo fare punti con il Napoli - Il tecnico del Genoa non ha ancora digerito la sconfitta con la Lazio, ma sa che domenica al Maradona, nonostante il valore dell'avve ... Si legge su rainews.it