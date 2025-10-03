Napoli-Genoa l’iniziativa dei tifosi non lascia dubbi | accadrà al Maradona

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18.00 al Maradona. Intanto, arrivano dettagli su ciò che accadrà allo stadio. Il Napoli è pronto a ripartire in campionato dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Il club azzurro ha già reagito in Champions League contro lo Sporting, ma ora servirà un trionfo anche in campionato. Al Maradona arriverà il Genoa di Patrick Vieira, ma intanto il dato più importante riguarda i tifosi. Napoli-Genoa, quasi sold out il Maradona: le ultimissime. Il prossimo avversario del Napoli sarà il Genoa di Patrick Vieira. Quest’ultimo, assieme ai suoi ragazzi proverà a conquistare punti importanti in trasferta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

