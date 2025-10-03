Napoli – Genoa la tripla assenza fa male | c’è la conferma ufficiale

Spazionapoli.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Napoli-Genoa di domenica bisogna segnalare una tripla assenza ufficiale  Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League mercoledì scorso con il risultato finale di 2-1, deve rifiondarsi in campionato. I partenopei, infatti, domenica giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa guidato da Patrick Vieira. Gli azzurri sono sicuramente favoriti ma, visti i  soli due punti ottenuti nelle prime cinque giornate di campionato, il Genoa farà di tutto per uscire indenne da questa gara.  Nel frattempo, però, bisogna segnalare una conferma ufficiale di una tripla assenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

