Napoli – Genoa la tripla assenza fa male | c’è la conferma ufficiale
Per Napoli-Genoa di domenica bisogna segnalare una tripla assenza ufficiale Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League mercoledì scorso con il risultato finale di 2-1, deve rifiondarsi in campionato. I partenopei, infatti, domenica giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa guidato da Patrick Vieira. Gli azzurri sono sicuramente favoriti ma, visti i soli due punti ottenuti nelle prime cinque giornate di campionato, il Genoa farà di tutto per uscire indenne da questa gara. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una conferma ufficiale di una tripla assenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
Patrick Vieira, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, suona la carica per il suo Genoa dopo un avvio di campionato ancora senza vittoria Leggi l’intervista completa sulla nostra app o sul nostro sito web #TuttoNapoli #Forza - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Conte non terrà la conferenza stampa pre #Napoli-#Genoa. - X Vai su X
Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Il Napoli si gioca con il Genoa al Maradona il bonus pareggio, l'unico che aveva a disposizione. Riporta ansa.it
Napoli-Genoa 2-2: video, gol e highlights - Doppia rimonta della squadra di Vieira: Lukaku sblocca, ma poi arriva l'autogol di ... Secondo sport.sky.it