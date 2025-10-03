Napoli-Genoa domenica 05 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha intenzione di lasciarsi immediatamente alle spalle il ko nel big match con il Milan dello scorso weekend e di ripartire con la marcia verso la difesa del titolo in Serie A. Nel prossimo turno di campionato gli azzurri attendono al Maradona il Genoa, squadra che versa in un momento di difficoltà. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

napoli genoa domenica 05 ottobre 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Napoli-Genoa (domenica 05 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

napoli genoa domenica 05Napoli-Genoa pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono più elevate rispetto a quelle dell’Under. Da calciomercato.com

napoli genoa domenica 05Napoli-Genoa, probabili formazioni, orario e dove vederla - Tutte le informazioni su data, orario, probabili formazioni e diretta TV e streaming. gonfialarete.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Domenica 05