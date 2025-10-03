Napoli – Genoa conferme o novità in vista? Conte ha già deciso

In vista del prossimo impegno di campionato si ragiona su quello che può essere lo scacchiere schierato dall’allenatore azzurro. In occasione della sesta giornata di Serie A, in cui il Napoli ospiterà il Genoa di Patrick Vieira, iniziano a trapelare le prime informazioni sulla gestione della rosa da parte di mister Antonio Conte. Negli ultimi giorni si è giocato molto tra campionato e Champions League, motivo per cui il dosaggio energetico risulta fondamentale e ogni elemento del gruppo necessita della miglior attenzione possibile, concedendo spazio a tutti. Il Napoli viaggia verso le conferme: remote possibilità di cambiamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, conferme o novità in vista? Conte ha già deciso

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

Non solo #Guida per #JuventusMilan: scelto Andrea #Colombo per Fiorentina-Roma, sarà La Penna a dirigere Napoli-Genoa. Tutte le designazioni della sesta giornata di Serie A. Siete d’accordo con le scelte di Gianluca Rocchi? Vai su Facebook

Guida dirigirá Juventus-Milan. Colombo en Fiorentina-Roma y La Penna en Napoli-Genoa #ANSA - X Vai su X

Genoa e Napoli, fiato sospeso per Pavoletti - Due mesi dopo l'infortunio muscolare rimediato a fine settembre contro il Napoli, il Genoa è nuovamente in ansia per le condizioni del suo bomber. Si legge su calciomercato.com

Napoli, annunciati i prezzi e i biglietti delle gare del Maradona contro Pisa, Sporting e Genoa - Dopo l’annuncio ufficiale di ieri da parte della Serie A sulle scelte degli orari e assegnazioni tv delle gare in programma dalla quarta alla dodicesima giornata, non si è fatta attendere la risposta ... Scrive ilmattino.it