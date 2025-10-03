Bologna, 3 ottobre 2025 – La partita tra Napoli e Genoa non sarà mai una sfida come le altre per i cuori partenopei e rossoblù. Dal 1982 al 2019, per ben 37 anni, le due tifoserie hanno instaurato un gemellaggio tra i più longevi nel panorama calcistico del Bel Paese. Tutto iniziò il 16 maggio del 1982, il palcoscenico è il San Paolo di Napoli, ancora lontani i fasti dell’epoca Maradoniana. Questa data è ricordata con affetto dai tifosi liguri, non di certo dai tifosi milanisti. Infatti il Genoa giocava in Campania, i partenopei erano già certi della partecipazione in Coppa Uefa mentre gli ospiti erano impegnati in un duello a distanza con il Milan per la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Genoa: amici, gemelli e ‘nemici’. La sfida dei destini incrociati