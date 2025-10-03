Napoli EcoVillaggio dell’Accoglienza | via al bando Sei beni confiscati ai clan tornano alla città
Il Comune di Napoli annuncia l’avvio della procedura pubblica per la valorizzazione di sei beni confiscati alla criminalità organizzata, che saranno trasformati in luoghi di accoglienza e riscatto sociale grazie al progetto sperimentale Eva – EcoVillaggio dell’Accoglienza. Un’iniziativa che coniuga legalità, welfare e inclusione, restituendo al territorio spazi sottratti alle mafie e destinandoli a servizi fondamentali per donne fuoriuscite dalla violenza e vittime di tratta, anche con figli minori. Il progetto, realizzato attraverso un percorso di co-progettazione e co-gestione con il Terzo Settore, prevede l’attivazione di una rete di case di semi autonomia, un centro di accoglienza con HUB dei Servizi e delle Culture e un Giardino Solidale, con un sostegno economico complessivo di 625 mila euro a supporto delle attività sociali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
