Napoli è il giorno dello sciopero | migliaia di persone sfilano per il popolo palestinese Orari e punti di ritrovo
Giornata di mobilitazione in tutta la Campania. Lo sciopero generale, proclamato dai principali sindacati in risposta al blocco della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani, sta paralizzando i trasporti e creando rallentamenti alla viabilità. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - giorno
Osimhen-Galatasaray, oggi può essere il giorno decisivo: il Napoli attende garanzie
Napoli, primo giorno di raduno: la lista degli azzurri presenti oggi a Castel Volturno
Napoli, primo giorno di test a Castel Volturno: «Assente Osimhen, ha inviato un certificato medico»
Campi Flegrei. . NAPOLI, POLIZIA DI STATO RICORDA LE VITTIME IN SERVIZIO NEL GIORNO DEL SANTO PROTETTORE S.M.ARCANGELO Vai su Facebook
Questo bimbo si chiama Zakaria, ha un anno di vita e pesa circa 7 chili, piuttosto poco. Zakaria arriva a #Napoli dalla Striscia di #Gaza, è un nostro piccolo fratello palestinese giunto al Santobono insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un - X Vai su X
Napoli, sciopero dei tassisti: disagi per gli utenti in fila - Numerose le corse saltate con problemi soprattutto all'aeroporto di Capodichino dove si registrano ... Segnala ilmattino.it
Sciopero treni, disagi a Napoli: cancellata la metà dei collegamenti - Lo sciopero proclamato dai sindacati di base ha provocato finora la cancellazione di circa la metà dei treni in arrivo e in ... Segnala napoli.repubblica.it