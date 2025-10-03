Napoli è il giorno dello sciopero | migliaia di persone sfilano per il popolo palestinese Orari e punti di ritrovo

Teleclubitalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di mobilitazione in tutta la Campania. Lo sciopero generale, proclamato dai principali sindacati in risposta al blocco della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani, sta paralizzando i trasporti e creando rallentamenti alla viabilità. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli 232 il giorno dello sciopero migliaia di persone sfilano per il popolo palestinese orari e punti di ritrovo

© Teleclubitalia.it - Napoli, è il giorno dello sciopero: migliaia di persone sfilano per il popolo palestinese. Orari e punti di ritrovo

In questa notizia si parla di: napoli - giorno

Osimhen-Galatasaray, oggi può essere il giorno decisivo: il Napoli attende garanzie

Napoli, primo giorno di raduno: la lista degli azzurri presenti oggi a Castel Volturno

Napoli, primo giorno di test a Castel Volturno: «Assente Osimhen, ha inviato un certificato medico»

Napoli, sciopero dei tassisti: disagi per gli utenti in fila - Numerose le corse saltate con problemi soprattutto all'aeroporto di Capodichino dove si registrano ... Segnala ilmattino.it

Sciopero treni, disagi a Napoli: cancellata la metà dei collegamenti - Lo sciopero proclamato dai sindacati di base ha provocato finora la cancellazione di circa la metà dei treni in arrivo e in ... Segnala napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 232 Giorno Sciopero