Napoli corteo proPal blocca ingresso del Porto | tensioni con le forze dell' ordine

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione a Napoli durante il corteo organizzato dalla Rete Napoli per la Palestina in risposta all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana. I manifestanti, partiti in corteo da piazza del Carmine, si sono diretti verso l’imbocco del porto commerciale di Napoli, per protestare contro l’arrivo della nave Msc Edith II contestando i rapporti della compagnia di navigazione con Israele. Le forze dell’ordine hanno bloccato i manifestanti all’ingresso del porto; ne sono nati momenti di tensione durante i quali i manifestanti hanno cercato di forzare il blocco, respinti dalla polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli corteo propal blocca ingresso del porto tensioni con le forze dell ordine

© Lapresse.it - Napoli, corteo proPal blocca ingresso del Porto: tensioni con le forze dell'ordine

In questa notizia si parla di: napoli - corteo

A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”

Napoli, corteo per Mario Paciolla. I genitori: "Andremo avanti"

Paciolla, a Napoli un corteo a 5 anni dalla morte. I genitori: “Pronti a rivolgerci a tribunale Ue. Governo ci ignora”

napoli corteo propal bloccaNapoli, corteo proPal blocca ingresso del Porto: tensioni con le forze dell'ordine - (LaPresse) Momenti di tensione a Napoli durante il corteo organizzato dalla Rete Napoli per la Palestina in risposta all'abbordaggio della ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

napoli corteo propal bloccaFlotilla bloccata, proPal marciano in protesta verso Palazzo Chigi - VIDEO - Le proteste hanno generato forti disagi per i viaggiatori e un blocco prolungato del traffico ferroviario in ingresso e uscita dalla città. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Corteo Propal Blocca