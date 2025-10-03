Napoli Barra | Ispezioni nei negozi e denunce Il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Controlli a tappeto a Barra: denunce, sequestri e sanzioni per droga, furti e carenze igieniche nelle attività commerciali.. I lampeggianti dei Carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno illuminato di blu le strade del quartiere Barra di Napoli. Decine di pattuglie hanno presidiato l’area orientale della città, senza trascurare le ispezioni nelle attività commerciali della zona. Il servizio è iniziato con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Un 31enne di Ponticelli non ha rispettato l’alt imposto durante un posto di controllo ed è fuggito. Inseguito per poche centinaia di metri, l’uomo è stato fermato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli Barra | Ispezioni nei negozi e denunce Il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Barra, ispezione nei negozi e denunce - I lampeggianti dei Carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno illuminato di blu le strade del quartiere Barra di Napoli.

Controlli speciali dei Carabinieri della Compagnia Poggioreale nel quartiere Barra di Napoli, guidata dal capitano Tiziano Laganà: decine di pattuglie hanno presidiato l'area orientale della città

