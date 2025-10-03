Napoli al Maschio Angioino torna Danza in Prima
Torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – Maschio Angioino. Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – Maschio Angioino. L’appuntamento è per . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: napoli - maschio
“Musica al Castello”: dal 25 luglio concerti al Maschio Angioino per l’Estate a Napoli 2025
Mimmo Jodice e il Maschio Angioino: la Napoli sospesa di “Napoli Metafisica”
Rimosse oltre 5 tonnellate di rifiuti sotto le mura del Maschio Angioino a Napoli
Nel meraviglioso Maschio Angioino - Castel Nuovo di Napoli, sabato 4 ottobre alle 17.00 inaugura la nuova personale di Ciro Palumbo "INFINITO. Visioni dell'altrove" La mostra, visitabile dal 4 al 25 ottobre 2025, è realizzata con la direzione artistica di Daniel - facebook.com Vai su Facebook
Torna al Maschio Angioino il Capability Festival, rassegna del Comune di Napoli sulle disabilità, raccontate attraverso spettacoli, musica, proiezioni, incontri. La quarta edizione, si svolge dal 15 al 19 ottobre. Guarda il servizio della WebTV - X Vai su X
Napoli, al Maschio Angioino torna “Danza in Prima” - Napoli, 2 Ottobre – Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – ... Riporta sciscianonotizie.it
Al Maschio Angioino, torna “Danza in prima” - Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il ... Come scrive napolivillage.com