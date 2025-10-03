Una cancellazione d’abbonamento, una raffica di post su X e un’ondata di reazioni a catena: l’ultima offensiva di Elon Musk contro Netflix intreccia cultura pop, politica e diritti civili, risuonando ben oltre i confini dello streaming. Uno scontro che supera lo streaming Il fondatore di SpaceX e patron di X ha annunciato la rottura con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Musk disdice Netflix: scontro su un cartoon con protagonista transgender