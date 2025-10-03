Musica cultura e gastronomia Il fascino attuale di Lipsia tra artisti e location da cartolina

È stata definita ’Piccola Parigi’, ’Città della Musica’, ’Piccola Venezia’: tanti gli appellativi per Lipsia, oltre 600mila abitanti, città più popolosa della Sassonia. La chiamò ’piccola Parigi’ Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832) che qui visse e studiò dal 1765 al 1768. E come gli studenti dell’epoca fu un assiduo frequentatore della cantina ’Auerbachs’, che nel 2025 ha festeggiato i 500 anni. Infatti nel 1525 il dottor Heinrich Stromer von Auerbach, medico e professore universitario, aprì agli studenti la propria cantina, che diventò famosa e continua a esserlo. E qui Goethe collocò il luogo dove Mefistofele tentò Faust. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musica, cultura e gastronomia. Il fascino attuale di Lipsia tra artisti e location da cartolina

In questa notizia si parla di: musica - cultura

