Musica cibo e intrattenimento alla Sagra del Sacro Cuore

3 ott 2025

Ultimo giro per la Sagra del Sacro Cuore, giunto alla 58esima edizione grazie al supporto dell'associazione Insieme Per - Odv. Gli organizzatori da tempo si occupano di realizzare attività culturali, artistiche e ricreative per il quartiere. E tra queste, c'è senza dubbio la festa più attesa in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

