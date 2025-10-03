Muore a soli 21 anni la star di TikTok Jennifer Nicole Rivas stroncata da un attacco epilettico

Una tragedia improvvisa ha sconvolto l'Honduras: la giovane presentatrice televisiva e content creator Jennifer Nicole Rivas è morta a soli 21 anni. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sarebbe stato un attacco epilettico a.

