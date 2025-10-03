MULTI Tera Finder 4.35 | Piena Compatibilità con PKHeX 25.0925 e Nuovi Eventi Raid

Salve, allenatori! Siamo lieti di annunciare che Tera-Finder, il programma basato su PKHeX per visualizzare, modificare e calcolare le Incursioni Tera e i Focolai di Massa in Pokémon Scarlet e Violet, ha ricevuto un importante aggiornamento alla versione 4.3.5. Questo rilascio garantisce la compatibilità con l’ultima versione di PKHeX e apporta miglioramenti alla gestione degli eventi di gioco più recenti. Changelog della Versione 4.3.5. Ecco le principali novità di questa versione: Compatibilità con PKHeX 25.09.25: Il plugin e il programma standalone sono ora pienamente compatibili con l’ultima release di PKHeX. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net