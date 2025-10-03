MUBI annunica l' arrivo in catalogo di Altri cannibali l' opera prima di Francesco Sossai

Comingsoon.it | 3 ott 2025

Le città di pianura al suo esordio in sala è stato il decimo film più visto nei cinema italiani nella giornata di ieri, e presto in streaming sulla piattaforma vedremo il precedente film del suo autore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

