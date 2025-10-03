Movimento Consumatori la presentazione della candidata Sara Kaur

Arezzo, 3 ottobre 2025 –  Il Movimento Consumatori, da sempre impegnato nella quotidiana difesa dei diritti dei cittadini, ritiene importante sostenere l'impegno della propria dirigente nazionale Sara Kaur, nella campagna elettorale per le regionali, con Casa Riformista – Giani Presidente. Ricordiamo che per la provincia di Arezzo, il capolista è il notissimo Dr. Pierguido Ciabatti, primario dell'Ospedale San Donato di Arezzo. Domani, alle ore 17, presso l'aula consiliare del Comune di Terranuova, si terrà la presentazione della candidata Sara Kaur. All'iniziativa sarà presente anche il capolista Dr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

