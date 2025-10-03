Movida violenta e rumorosa scatta l' ordinanza per 3 mesi | stop alcolici dalle 22 locali chiusi all' una

Con l’ordinanza numero 39, firmata dal sindaco Antonio Trombetta, il Comune di Marcianise ha introdotto nuove misure restrittive per contenere episodi di violenza, degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento resterà in vigore fino al 2 gennaio 2026 (quindi per tre mesi) e. 🔗 Leggi su Casertanews.it