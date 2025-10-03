Movida violenta e rumorosa scatta l' ordinanza per 3 mesi | stop alcolici dalle 22 locali chiusi all' una

Casertanews.it | 3 ott 2025

Con l’ordinanza numero 39, firmata dal sindaco Antonio Trombetta, il Comune di Marcianise ha introdotto nuove misure restrittive per contenere episodi di violenza, degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento resterà in vigore fino al 2 gennaio 2026 (quindi per tre mesi) e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

