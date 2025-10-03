Movida e sicurezza centro storico passi avanti sul piano ' nottambula' del Comune

L’assessora alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi ha fornito alcuni aggiornamenti sul progetto al vaglio per migliorare la sicurezza nel centro storico, dove la situazione è sempre più complicata tra spaccio, violenza e degrado. L'esempio è l'esperienza bolognese ‘Nottambula’"La rete. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: movida - sicurezza

Sicurezza a Tarquinia, il Sindaco rassicura: “Città sicura, rafforzati i controlli sulla movida”

Milano violenta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza: più controlli sui treni e nei luoghi della movida

Santa Maria, il bilancio di un anno di attività del Comitato: "Bene i parcheggi, male movida e sicurezza"

In San Luca da giorni si discute di una possibile serrata e la denuncia di forte compromissione della sicurezza viene da quasi tutte le zone della città vecchia: i vicoli chiedono sicurezza, il Comune propone steward "da movida", un servizio, tra l'altro, dai costi e Vai su Facebook

Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida http://dlvr.it/TNLBz3 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida - Che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Da livesicilia.it

Centro storico, passi avanti per il progetto Nottambula. Viscogliosi: “Accogliamo richieste del territorio” - “La rete associativa e gli enti del terzo settore, attivi da anni nel centro storico, avranno un ruolo di primo piano nei progetti dedicati alla movida, ispirati all’esperienza bolognese di “N ... Da msn.com