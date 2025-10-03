Mourinho e il Benfica fermati da un virus influenzale | tra due giorni giocheranno con il Porto

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un virus influenzale ha messo KO i giocatori del Benfica e anche José Mourinho: avvertono mal di testa e dolori muscolari, molti potrebbero essere indisponibili contro il Porto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - benfica

AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez dà la sua onesta opinione su Jose Mourinho dopo il ritorno del Benfica

Champions League, il Benfica spazza via il Nizza. Avanti il Fenerbahce di Mourinho

mourinho benfica fermati virusMourinho e il Benfica fermati da un virus influenzale: tra due giorni giocheranno con il Porto - Un virus influenzale ha messo KO i giocatori del Benfica e anche José Mourinho: avvertono mal di testa e dolori muscolari, molti potrebbero essere indisponibili ... Si legge su fanpage.it

José Mourinho al Benfica, ufficiale l'accordo fino al 2027 - Le storie nel calcio spesso hanno una trama che è difficile da immaginare. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Benfica Fermati Virus